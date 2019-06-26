Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона Италии

По информации издания Catania46.net, еще одним из главных кандидатов на пост тренера является также 52-летний итальянец Андреа Камплоне.

«Катания» является клубом третьего дивизиона чемпионата Италии. В прошедшем сезоне команда финишировала на четвертом месте, пишет gazeta.ru.

Стоит упомянуть, что Каррера ранее тренировал «Спартак». Так, в 2017 году команда красно-белых заняла под его руководством первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и выиграла Суперкубок страны.