Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона Италии

Среда, 26 Июнь 2019 Италия Италия

Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона Италии

Экс-главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить итальянскую «Катании».

По информации издания Catania46.net, еще одним из главных кандидатов на пост тренера является также 52-летний итальянец Андреа Камплоне.

«Катания» является клубом третьего дивизиона чемпионата Италии. В прошедшем сезоне команда финишировала на четвертом месте, пишет gazeta.ru.

Стоит упомянуть, что Каррера ранее тренировал «Спартак». Так, в 2017 году команда красно-белых заняла под его руководством первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и выиграла Суперкубок страны.

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