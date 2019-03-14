Картину «Распятие» похитили из итальянской церкви

Четверг, 14 Март 2019 Италия Италия

Картину «Распятие» похитили из итальянской церкви

Неизвестные украли полотно художника Питера Брейгеля-младшего «Распятие» из церкви Святой Марии Магдалины в итальянском городе Кастельнуово-Магра.

По предварительным данным, преступников было двое. Они разбили битой защитное стекло, забрали картину и скрылись на автомобиле.

«Похищение этой работы неописуемой ценности стало тяжелым ударом для нашего сообщества. Я думаю, что это была целенаправленная кража: в той же церкви есть два других важных произведения. Мы надеемся, что она снова будет найдена», — заявил мэр Кастельнуово-Магра Даниэле Монтебелло, которого цитирует РИА Новости.

Брейгель-младший был представителем династии известных фламандских художников, жившим на рубеже 16-го и 17-го веков.

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