Картину «Распятие» похитили из итальянской церкви

По предварительным данным, преступников было двое. Они разбили битой защитное стекло, забрали картину и скрылись на автомобиле.

«Похищение этой работы неописуемой ценности стало тяжелым ударом для нашего сообщества. Я думаю, что это была целенаправленная кража: в той же церкви есть два других важных произведения. Мы надеемся, что она снова будет найдена», — заявил мэр Кастельнуово-Магра Даниэле Монтебелло, которого цитирует РИА Новости.

Брейгель-младший был представителем династии известных фламандских художников, жившим на рубеже 16-го и 17-го веков.