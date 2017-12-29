Kaspersky Lab не заплатила налоги в Италии

По данным следствия, выручка Kaspersky Italia c 2010 с 2015 годы составила 90 миллионов евро, с которых компания не заплатила налог на прибыль, сообщает РИА Новости.

Имя подозреваемого издание не называет.

Прокуратура считает, что итальянский офис выступал в качестве посредника в отношениях с представительством в Лондоне, которое и управляло деятельностью компании на Апеннинах. В Великобритании, соответственно, и выплачивались налоги, хотя итальянский рынок приносил компании до 15 миллионов евро в год.

Комментарием компании РИА Новости пока не располагает.

Это не первое расследование, в центре которого Kaspersky Italia оказалась в последние месяцы. В октябре сообщалось, что прокуратура завершила расследование о растрате и присвоении денежных средств компании в отношении ряда ее руководителей на сумму почти 3 миллиона евро.