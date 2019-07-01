Казахстан отправит на Универсиаду-2019 в Италию 94 спортсмена

Понедельник, 01 Июль 2019 Италия Италия

Казахстан отправит на Универсиаду-2019 в Италию 94 спортсмена

На летней Универсиаде-2019 в Неаполе Казахстан будут представлять 94 спортсмена.

Об этом сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В Италию отправится 18 казахстанских фехтовальщиков, 15 таеквондистов, 10 спортсменов по стендовой и пулевой стрельбе, 10 дзюдоистов, 8 лучников, 7 пловцов и 4 теннисиста.

Напомним, с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе пройдет 30-я летняя Универсиада-2019, в которой примут участие 8 тыс. спортсменов из 170 стран мира. Во время соревнований будет разыграно 222 медали в 18 видах спорта, пишет regnum.ru.

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