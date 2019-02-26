Каждую шестую квартиру в Италии покупают ради инвестиции

Вторник, 26 Февраль 2019 Италия Италия

Каждую шестую квартиру в Италии покупают ради инвестиции

Число сделок купли-продажи недвижимости увеличилось на 5%.

17,9% объектов недвижимости в Италии покупают с инвестиционными целями, передает Affari Italiani в понедельник, 25 февраля, со ссылкой на данные профильного исследования группы Tecnocasa.

77% объектов недвижимости покупаются как «первый дом» (то есть для личного проживания), 5,1% — для отдыха, пишет regnum.ru.

По данным за первый 6 месяцев 2018 года, число сделок купли-продажи недвижимости в Италии увеличилось на 5% в сравнении с данными аналогичного периода 2017 года. Арендная плата за съемное жилье в среднем выросла также на 5%.

Объем выданных ипотечных займов за этот период составил 11,8 млрд евро, что на 10% больше показателя за аналогичный период 2017 года.

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