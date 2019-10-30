Каждый четвертый ребенок в Италии страдает от лишнего веса

Проблема лишнего веса касается 2,13 миллиона несовершеннолетних граждан страны. При этом в сравнении с 2010—2011 годами число и доля таких граждан сократилась, тогда она составляла более 28%, пишет regnum.ru.

Большинство (74%) детей и подростков едят достаточно овощей и фруктов, но лишь чуть более 12% принимают пищу четыре раза в сутки или чаще. Еще одной проблемой является слишком активное потребление сладостей и сладких прохладительных напитков.