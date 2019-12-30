Каждый десятый житель Италии на Новый год отправится в поездку

Понедельник, 30 Декабрь 2019 Италия Италия

Каждый десятый житель Италии на Новый год отправится в поездку

Новый год за пределами собственного дома будут встречать около 6 миллионов граждан Италии.

С таким прогнозом выступили в национальной ассоциации потребителей.

Большинство путешествующих граждан направятся встречать Новый год с родственниками. 80% жителей, отправившихся в поездки, не будут покидать пределов Италии, пишет regnum.ru.

В ассоциации также отметили, что в сравнении с 2018 годом число «новогодних» путешественников вырастет на 20%, а средние расходы каждого из них на поездку и отдых составят 434 евро.

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