Каждый десятый житель Италии на Новый год отправится в поездку

С таким прогнозом выступили в национальной ассоциации потребителей.

Большинство путешествующих граждан направятся встречать Новый год с родственниками. 80% жителей, отправившихся в поездки, не будут покидать пределов Италии, пишет regnum.ru.

В ассоциации также отметили, что в сравнении с 2018 годом число «новогодних» путешественников вырастет на 20%, а средние расходы каждого из них на поездку и отдых составят 434 евро.