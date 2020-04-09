Каждый итальянец платит за остановку экономики 788 евро в месяц

Четверг, 09 Апрель 2020 Италия Италия

Каждый итальянец платит за остановку экономики 788 евро в месяц

Частичная приостановка экономической деятельности из-за карантина обходится Италии в 3,1% ВВП в месяц.

Такую оценку опубликовали в четверг, 9 апреля, эксперты Ассоциации промышленного развития южных регионов страны.

Экономика Италии теряет около 47 млрд евро в месяц, каждый ее гражданин — около 788 евро в месяц. По итогам года ВВП Италии, вероятно, снизится на 8,4%, полагают эксперты.

Отметим, что ранее эксперты UniCredit и Goldman Sachs выступали с менее оптимистичными оценками — по их мнению, ВВП Италии в 2020 году может снизиться на 15% и 11,4% соответственно, пишет regnum.ru.

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