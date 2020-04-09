Каждый итальянец платит за остановку экономики 788 евро в месяц

Такую оценку опубликовали в четверг, 9 апреля, эксперты Ассоциации промышленного развития южных регионов страны.

Экономика Италии теряет около 47 млрд евро в месяц, каждый ее гражданин — около 788 евро в месяц. По итогам года ВВП Италии, вероятно, снизится на 8,4%, полагают эксперты.

Отметим, что ранее эксперты UniCredit и Goldman Sachs выступали с менее оптимистичными оценками — по их мнению, ВВП Италии в 2020 году может снизиться на 15% и 11,4% соответственно, пишет regnum.ru.