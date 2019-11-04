Каждый житель Италии тратит «на культуру» 1200 евро в год

Понедельник, 04 Ноябрь 2019 Италия Италия

Каждый житель Италии тратит «на культуру» 1200 евро в год

В 2018 году жители Италии потратили «на культурные расходы» около 72,5 млрд евро.

Об этом передает информагентство ANSA в четверг, 31 октября, со ссылкой на исследование профильных экспертов.

Каждый житель страны, таким образом, в среднем тратит «на культуру» около 1200 евро в год, пишет regnum.ru.

На покупку билетов в кинотеатры, книги и другие подобные расходы граждане Италии тратят в среднем 6,7% своего бюджета. В сравнении с 2017 годом их «культурные» расходы выросли на 2,4%.

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