Каждым десятым предприятием в Италии управляют иностранцы

Среда, 28 Август 2019 Италия Италия

Каждым десятым предприятием в Италии управляют иностранцы

Иностранные граждане управляют 600 тысячами зарегистрированными в Италии предприятиями.

Об этом передает во вторник, 27 августа, La Stampa со ссылкой на исследования профильных экспертных институтов.

Под управлением иностранных граждан находится около 10% всех зарегистрированных в стране компаний, пишет regnum.ru.

Больше всего таких предприятий — в сферах розничной торговли, строительства и общественного питания.

Лидеры в списке стран, гражданами которых являются иностранные предприниматели в Италии — Марокко, Китай и Румыния, причем если выходцы из первых двух стран занимаются в основном розничной торговли, то граждане Румынии — строительством.

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