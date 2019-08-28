Каждым десятым предприятием в Италии управляют иностранцы

Об этом передает во вторник, 27 августа, La Stampa со ссылкой на исследования профильных экспертных институтов.

Под управлением иностранных граждан находится около 10% всех зарегистрированных в стране компаний, пишет regnum.ru.

Больше всего таких предприятий — в сферах розничной торговли, строительства и общественного питания.

Лидеры в списке стран, гражданами которых являются иностранные предприниматели в Италии — Марокко, Китай и Румыния, причем если выходцы из первых двух стран занимаются в основном розничной торговли, то граждане Румынии — строительством.