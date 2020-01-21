Кейт Бланшетт возглавит жюри кинофестиваля в Венеции

Решение было принято советом директоров Биеннале ди Венеция под председательством Паоло Баратты, по рекомендации директора фестиваля Альберто Барбера, пишет euromag.ru.

Барбера отметил: «Кейт Бланшетт — это не просто икона современного кинематографа, которой восхищаются величайшие режиссеры последних 20 лет, и которую обожают любители кино. Ее активность в художественной и гуманитарной областях и защите окружающей среды, а также ее защита эмансипации женщин в киноиндустрии, сделали ее источником вдохновения для общества в целом».