Кинофестиваль в Италии открылся фильмом победителя Канн

В этом году остров Лидо посетят огромное число звёзд первой величины.

Открывает фестиваль новая работа победителя Каннского кинофестиаля прошлого года японца Хирокадзу Корээда с Катрин Денев и Жюльетт Бинош в главных ролях.

Казалось бы, только посмотрели в российском прокате его прошлую ленту «Магазинные воришки», а вот уже шустрый японец представляет «Правду». Кстати, это его первая работа вне Японии и не на родном языке, пишет euromag.ru.

Роман Полански представит в конкурсе исторический триллер о деле Дрейфусе, разделившего всю европейскую мыслящую элиту на два клана. Главную роль исполнил Луи Гаррель.

Французский режиссер Оливье Ассаяс («Персональный покупатель», «Зильс Мария») привез в Венецию свежую работу с Пенелопой Крус и Гаэлем Гарсиа Берналь. В название фильма вынесено название реальной шпионской кубинской группировки «Осиная сеть», которая работала в Штатах в 90-х годах.

Среди самых ожидаемых новинок также «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Netflix выпускают политическую драму Стивена Содерберга «Прачечная» с Мэрил Стрип, Гэри Олдменом, Антонио Бандерасом.

На Лидо уже прибыл Бред Питт представлять свой новый фильм "К звездам", режиссер Джеймс Грэй.

Также напоминаем, что на фестивале покажут две серии нового сезона сериала Паоло Соррентино «Молодой папа».