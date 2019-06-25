Китай и Италия обмениваются полицейскими группами

Вторник, 25 Июнь 2019 Италия Италия

Китай и Италия обмениваются полицейскими группами

В крупнейших городах и туристических центрах двух стран организовано совместное патрулирование в помощь туристам.

В Пекине прошла официальная церемония начала совместного патрулирования с участием китайских и итальянских полицейских, которая состоялась перед башней Юндинмэнь древней городской столичной стены, сообщает 24 июня Синьхуа.

Проект, который запущен в четырех городах-мегаполисах КНР — Пекине, Шанхае, Чунцине и Гуанчжоу — проводится в четвертый раз и продлится до 5 июля.

Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность и помощь итальянским туристам. Гости из Италии, в соответствии с двусторонним меморандумом, не имеют при себе огнестрельного оружия и другого полицейских спецсредств и будут помогать китайским коллегам своими советами.

В проекте участвуют восемь блюстителей порядка из Италии. Взаимодействие осуществляется на условиях обмена. С мая 2016 года КНР направляет три группы полицейских для совместного патрулирования в туристических центрах Италии, пишет regnum.ru.

Следующая группа китайских правоохранителей отправится на Апеннины в сентябре нынешнего 2019 года.

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