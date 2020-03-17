Китай помогает Италии справиться с вирусом

Вторник, 17 Март 2020 Италия Италия

Китай помогает Италии справиться с вирусом

Китай поблагодарили за помощь правительству Италии в борьбе с вирусной пневмонией.

На пресс-конференции главы МИД Италии Луиджи Ди Майо и президента Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка в Риме Китай поблагодарили за помощь правительству Италии в борьбе с вирусной пневмонией, сообщает 16 марта Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Китайская команда в составе девяти медицинских экспертов отправилась в Италию из Шанхая и работала в тесном контакте с итальянским минздравом и Национальным институтом инфекционных заболеваний. Сообщается, что на следующем этапе своей работы китайские медики направятся в наиболее пострадавшие от эпидемии северные районы страны, пишет regnum.ru.

Со своей стороны китайские эксперты выразили признательность правительству Италии за заботу о находящихся и проживающих в стране гражданах КНР.

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