Количество автомобилей на дорогах Италии снизилось вдвое

Пятница, 24 Апрель 2020 Италия Италия

Количество автомобилей на дорогах Италии снизилось вдвое

По данным за март 2020 года, количество автомобилей на магистралях Италии снизилось на 55% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

 

Об этом передает Il Messaggero в четверг, 23 апреля, со ссылкой на сообщения профильных бизнес-ассоциаций.

В сравнении с февралем 2020 года трафик снизился на 52%, пишет regnum.ru.

При этом количество грузового транспорта в разных регионах страны снизилось лишь на 7−27%, это объясняется тем, что продолжают свою работу продовольственные магазины и стратегически важные предприятия.

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