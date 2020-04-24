Количество автомобилей на дорогах Италии снизилось вдвое
По данным за март 2020 года, количество автомобилей на магистралях Италии снизилось на 55% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом передает Il Messaggero в четверг, 23 апреля, со ссылкой на сообщения профильных бизнес-ассоциаций.
В сравнении с февралем 2020 года трафик снизился на 52%, пишет regnum.ru.
При этом количество грузового транспорта в разных регионах страны снизилось лишь на 7−27%, это объясняется тем, что продолжают свою работу продовольственные магазины и стратегически важные предприятия.