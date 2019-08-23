Консультации о формировании правительства Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла по завершении двухдневных консультаций по выходу из правительственного кризиса заявил, что начнет новый раунд переговоров с представителями политических сил страны во вторник.

"Возможны только правительства, которые получат доверие парламента на основе программы. В отсутствие подобных условий единственным выходом являются выборы", - заявил он журналистам в президентском Квиринальском дворце.

По его словам, участники консультаций сообщили ему о ведении переговоров для образования нового парламентского большинства.

"Мне передали просьбу дать время для развития такого диалога. Со стороны ряда политических сил была продемонстрирована возможность провести дальнейшие проверки. Моим долгом является потребовать ускоренных решений", - сказал глава государства.

"Я проведу новые консультации, которые начнутся во вторник, для того чтобы сделать выводы и принять необходимые решения", - заключил Маттарелла.

Перед его выступлением СМИ стало известно о том, что парламентская ассамблея "Движения 5 звезд", ранее входившего в парламентское большинство с партией "Лига", уполномочила своего лидера вице-премьера Луиджи Ди Майо и глав парламентских фракций встретиться с делегацией Демократической партии, находившейся к предыдущему правительству в оппозиции.

Президент страны провел двухдневные консультации в поисках выхода из правительственного кризиса, который начал лидер "Лиги", вице-премьер Маттео Сальвини. Восьмого августа тот уведомил премьер-министра Джузеппе Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать. Во вторник премьер отправился на прием к президенту и вручил ему прошение об отставке. Маттарелла должен определить, существуют ли сейчас условия формирования нового большинства, в противном случае он может предложить создать некий переходный кабинет до проведения внеочередных выборов, пишет РИА Новости.