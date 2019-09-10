Конте пообещал смягчить риторику в новом правительстве Италии

"Мы хотим оставить за спиной гром бесполезных заявлений и воинственные и напыщенные высказывания. Я и мои министры берем на себя торжественное обязательство заботиться о словах и прибегать к более уважительной лексике. Мы будем терпимы с точки зрения слов, взвешивая их ради понимания. Язык этого правительства будет умеренным. Мы понимаем, что высокомерие наших заявлений не станет оценкой наших действий", - заявил он, выступая в палате депутатов парламента.

По его словам, нынешний "политический проект знаменует начало нового сезона реформ, который, мы надеемся, будет успешным". Итальянским властям, подчеркнул Конте, необходима "строгость и сдержанность, чтобы граждане страны снова в них поверили", пишет РИА Новости.

Позднее в понедельник нижняя палата итальянского парламента проголосует за доверие новому правительству Конте. Во вторник аналогичное голосование пройдет в Сенате.

"Эта программа не является списком разнородных предложений или суммой различных политических позиций, поддерживающих эту инициативу. Это синтез программ, которые обрисовывает Италию будущего, проект правительства, базирующегося на крепком политическом плане", - сказал он.

В своем выступлении Конте пообещал, что "Италия будет играть в ведущую роль в стадии обновления и перезапуска ЕС", а одним из первых проектов его правительства станет принятие нового бюджета, который бы позволил избежать повышения НДС и снизить другие налоги.

Кроме того, в повестке нового правительства остается вопрос о сокращении парламентариев, за которым последует изменение системы голосования, заявил премьер.

Новый Совет министров во главе с Конте на минувшей неделе сформировали прежние противники - "Движение 5 звезд" и ранее оппозиционная Демократическая партия. С появлением правительства Италия вышла из правительственного кризиса, который инициировала партия "Лига", ранее входившая в правящую коалицию с "Движением".