Король Иордании получит в Италии лампаду мира святого Франциска

Это награда католического ордена францисканцев, за вклад в продвижение прав человека, мира между религиями и работу по приему беженцев.

Детали программы награждения и дня церемонии представили в среду в Риме на пресс-конференции с участием дипломатов посольства Иордании, духовенства из базилики святого Франциска в Ассизи и представителей итальянского телевидения.

Награду, которую можно считать аналогом нобелевской премии мира в католическом мире, Абдалле вручат за "его действия и его приверженность продвижению прав человека, гармонии между различными конфессиями и приему беженцев".

В церемонии примут участие премьер-министр Италии Джузеппе Конте и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая получала лампаду в прошлом году в знак признания ее усилий по поддержанию мира и помощи мигрантам.

"Вручение "лампады мира" много значит для нашей страны, это признание деятельности и инициатив его величества по сближению различных вер и народов", - заявил РИА Новости посол Иордании в Италии Файиз Хури.

По его словам, король Абдалла сделал много для того, чтобы представить миру настоящий ислам, так как "в наши дни ислам подрывают радикалы, что является нашей проблемой перед другими проблемами мира".

"Мы должны объяснить всем настоящий дух ислама, дух мира и веры этой великой религии, а не то, что проповедуют экстремисты и террористы", - отметил дипломат.

В свою очередь, глава пресс-службы базилики Святого Франциска Энцо Фортунато рассказал корреспонденту агентства, что Ангела Меркель привезет и оставит на память в Ассизи фрагмент Берлинской стены, юбилей падения которой будет отмечаться в этом году.

"Его размеры пока не определены, но он будет довольно большой, около полутора метров. Вечером того же дня пройдет церемония его вручения базилике святого Франциска, на площади которой он теперь будет находиться", - заявил Фортунато.

"Вручение лампады мира королю Иордании будет способствовать тому, чтобы город Ассизи стал сердцем и легкими мира и примирения", - отметил он.

Ранее лампаду, символизирующую стремление к миру и свет человеческой души, получал Далай-лама, польский президент Лех Валенса и последний лидер СССР Михаил Горбачев.