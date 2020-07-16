Коронавирус: тяжелые последствия в долгосрочной перспективе

Заражение коронавирусной инфекцией, даже в легкой форме, может иметь более тяжелые последствия в долгосрочной перспективе, чем предполагалось ранее, сообщает Sky News.

У бывших пациентов из Ломбардии, наиболее сильно пострадавшего от пандемии региона Италии, выявляются такие нарушения, как психоз, бессонница, болезни почек, инфекции позвоночника, инсульты, хроническая усталость и проблемы с подвижностью. Врачи предупреждают, что некоторые переболевшие COVID-19 могут так и не оправиться от последствий заражения. При этом нет таких возрастных групп, которые были бы вне зоны риска.

По словам итальянских медиков, коронавирус поражает все органы человека, а не только дыхательную систему. В ряде случаев перенесшие COVID-19 могут замечать снижение работоспособности и концентрации, а также быструю утомляемость.

Врачи предупреждают, что люди, которые не считают, что находятся в группе риска, и поэтому не бояться заболеть коронавирусом, подвергают себя опасности заражения инфекцией, которая может изменить их жизнь, если они игнорируют правила безопасности. Медики подчеркивают потребность в социальном дистанцировании, мытье рук и масках.