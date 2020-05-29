Коронавирус в Италии: число выздоровевших достигло 150 тысяч

Пятница, 29 Май 2020 Италия Италия

Коронавирус в Италии: число выздоровевших достигло 150 тысяч

По данным на вечер четверга, 28 мая, в Италии умерли 33 142 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 70.

Об этом сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 150 604 человека, за день этот показатель увеличился на 3503 (днем ранее — на 2443), пишет regnum.ru.

Число подтвержденных носителей увеличилось на 593 (днем ранее — на 584). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 231 732. В настоящее время заражены 47 986 человек — на 2980 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около месяца.

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