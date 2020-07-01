Коронавирус в Италии: число заражённых снизилось до 15 тысяч

Среда, 01 Июль 2020 Италия

Коронавирус в Италии: число заражённых снизилось до 15 тысяч

По данным на  1 июля, в Италии умерли 34 788 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 21 (днем ранее - на 23), сообщили в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 190 717 человек, за день этот показатель увеличился на 469 (днем ранее - на 1052).
Число подтвержденных носителей выросло на 187 (днем ранее - на 142). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 240 760. В настоящее время заражены 15 255 человек - на 308 меньше, чем днем ранее.
Показатели количества умерших за сутки и количества новых подтвержденных носителей вируса вернулись к уровню конца февраля 2020 года.

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