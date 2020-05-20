Коронавирус в Италии: выздоровевших вчетверо больше, чем умерших
В Италии умерли 32 169 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 162.
Об этом сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.
Днём ранее количество умерших выросло на 99.
Выздоровели 129 401 человек, за день этот показатель увеличился на 2075 (днем ранее — на 2150), пишет regnum.ru.
Число подтвержденных носителей увеличилось на 813 (днем ранее — на 451). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 226 699. В настоящее время заражены 65 129 человек — на 1424 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около трёх недель.