Коронавирус в Италии: выздоровевших вчетверо больше, чем умерших

Об этом сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днём ранее количество умерших выросло на 99.

Выздоровели 129 401 человек, за день этот показатель увеличился на 2075 (днем ранее — на 2150), пишет regnum.ru.

Число подтвержденных носителей увеличилось на 813 (днем ранее — на 451). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 226 699. В настоящее время заражены 65 129 человек — на 1424 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около трёх недель.