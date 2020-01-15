Коррупция в Италии

Среда, 15 Январь 2020 Италия Италия

Коррупция в Италии

Наибольшее количество случаев коррупции в Италии в 2016—2019 годах было выявлено на Сицилии.

Об этом сообщили в среду, 15 января, в национальном антикоррупционном ведомстве Anac.

28 выявленных за это время на Сицилии случаев — почти пятая часть (18%) всех коррупционных эпизодов в стране.

В числе регионов-«лидеров» по количеству выявленных нарушений и еще несколько южных провинций, в том числе Кампанья и Калабрия, пишет regnum.ru.

При этом, как отметили руководители ведомства, хотя в более развитых северных провинциях страны случаев коррупции фиксируется меньше, но суммы, которые фигурируют в этих нечастых случаях, значительно больше, чем на юге.

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