Коррупция в Италии

Об этом сообщили в среду, 15 января, в национальном антикоррупционном ведомстве Anac.

28 выявленных за это время на Сицилии случаев — почти пятая часть (18%) всех коррупционных эпизодов в стране.

В числе регионов-«лидеров» по количеству выявленных нарушений ‑ и еще несколько южных провинций, в том числе Кампанья и Калабрия, пишет regnum.ru.

При этом, как отметили руководители ведомства, хотя в более развитых северных провинциях страны случаев коррупции фиксируется меньше, но суммы, которые фигурируют в этих нечастых случаях, значительно больше, чем на юге.