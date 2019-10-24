Коты в Италии спасли семью от гибели во время оползня

Четверг, 24 Октябрь 2019 Италия Италия

Коты в Италии спасли семью от гибели во время оползня

Домашние коты в итальянской Генуе разбудили семейную пару во время оползня и тем самым спасли супругов от гибели.

Хозяин животных рассказал, что его жена встала с постели, потому что коты Симба и Моисей шумели, играя с куском штукатурки, который упал с потолка.

«Именно благодаря им мы спаслись», — сказал мужчина.

Когда семья покидала дом, на стенах уже начали появляться трещины. После того, как пара вышла за порог, их дом обрушился из-за оползня, пишет iz.ru.

В начале августа сообщалось, что кот по кличке Тео из Великобритании спас жизнь своей хозяйке, у которой образовался тромб, и был посмертно награжден званием «Кот года».

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