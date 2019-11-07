Крупнейший аэропорт Милана прерывал работу из-за сообщения о бомбе
Терминал аэропорта «Мальпенса» в Милане 6 ноября на 20 минут прервал свою работу из-за возможной угрозы теракта.
Об этом сообщило агентство ANSA.
Причиной приостановки работы аэропорта послужило анонимное сообщение о заложенной в помещении бомбе. По данным агентства, в ходе проверки полиция задержала человека с подозрительным чемоданом.
Через 20 минут после анонимного сообщения миланский аэропорт возобновил работу. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, пишет regnum.ru.
Аэропорт Милан-Мальпенса является самым крупным из трёх аэропортов Милана. Расположен в 45 километрах от центра Милана.