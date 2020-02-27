Кувейт эвакуирует своих граждан из Италии

Четверг, 27 Февраль 2020 Италия Италия

Кувейт эвакуирует своих граждан из Италии

Самолет для эвакуации своих граждан из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, отправят 27 февраля власти Кувейта.

Об этом сообщается на странице государственной авиакомпании Kuwait Airways в Twitter.

Специальный рейс для эвакуации прибудет в Милан, пишет regnum.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, количество случаев заболевания коронавирусом в Италии превысило 400, из них 12 — летальные. Более половины заболевших находится в области Ломбардия. Коронавирус выявлен уже в 20 регионах Италии. В самом Кувейте выявлено 25 случаев заражения.

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