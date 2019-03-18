"Лацио" разгромил "Парму" в 28-м туре чемпионата Италии

Понедельник, 18 Март 2019 Италия Италия

Футболисты "Лацио" одержали крупную победу над "Пармой" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии.

Игра, прошедшая в воскресенье в Риме, закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. В составе столичной команды дубль оформил Луис Альберто (26-я и 38-я минуты), забивший первый гол с пенальти, еще по мячу забили Адам Марушич (22) и Сенад Лулич (44). У гостей отличился Маттиа Спрокати (77).

"Лацио" набрал 45 очков и вышел на шестое место в серии A. "Парма" занимает 11-ю позицию, имея в активе 33 балла, пишет РИА Новости.

В других матчах тура "Эмполи" на своем поле победил "Фрозиноне" - 2:1, а "Аталанта" дома сыграла вничью с "Кьево" - 1:1.

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