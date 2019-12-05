Лавров в ходе визита в Италию встретится с Конте

Четверг, 05 Декабрь 2019 Италия Италия

Лавров в ходе визита в Италию встретится с Конте

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе в визита в Италию встретится с премьер-министром страны Джузеппе Конте, заявил российский посол в Риме Сергей Разов.

"Завтра мы встречаем министра иностранных Лаврова, который приезжает сюда во главе делегации для выступления на международной конференции, а также для переговоров с главой МИД Ди Майо и встречи с премьер-министром Конте", - сказал Разов на презентации программы работы Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ, пишет РИА Новости.

Лавров прибудет в Рим для участия в международной конференции "Средиземноморские диалоги". В рамках форума запланирована его встреча с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

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