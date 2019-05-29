Легендарный итальянец уйдет в клуб Бэкхема

Бывший полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в МЛС, а именно в созданном Дэвидом Бекхэмом клубе "Интер Майами". Однако итальянец сможет сыграть за этот клуб не ранее весны 2020 года, пишет vesti.ru.

"Интер Майами" начнет выступления в МЛС в следующем сезоне. Таким образом, если 36-летний Де России подпишет контракт с американским "Интером", то ему придется либо взять паузу в выступлениях, либо провести полгода в аренде в другом клубе.

Даниэле Де России провел все 18 лет своей карьеры в одном клубе – итальянской "Роме". В мае он попрощался с римлянами, но завершать выступления чемпион мира 2006 года не собирается.