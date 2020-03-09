Лидер Демократической партии Италии заразился коронавирусом
Никола Дзингаретти, лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии, заявил, что у него был выявлен коронавирус.
Об этом 7 марта политик сообщил в своём Facebook.
Дзингаретти пояснил, что о положительном результате теста на коронавирус ему сообщили врачи. Политик уточнил, что чувствует себя хорошо, но будет оставаться на карантине дома в ближайшие дни, пишет regnum.ru.
Дзингаретти отметил, что свою работу от продолжит из дома, в удалённом режиме.