Лидер Демократической партии Италии заразился коронавирусом

Понедельник, 09 Март 2020 Италия Италия

Лидер Демократической партии Италии заразился коронавирусом

Никола Дзингаретти, лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии, заявил, что у него был выявлен коронавирус.

Об этом 7 марта политик сообщил в своём Facebook.

Дзингаретти пояснил, что о положительном результате теста на коронавирус ему сообщили врачи. Политик уточнил, что чувствует себя хорошо, но будет оставаться на карантине дома в ближайшие дни, пишет regnum.ru.

Дзингаретти отметил, что свою работу от продолжит из дома, в удалённом режиме.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)