Лидер Демократической партии Италии заразился коронавирусом

Об этом 7 марта политик сообщил в своём Facebook.

Дзингаретти пояснил, что о положительном результате теста на коронавирус ему сообщили врачи. Политик уточнил, что чувствует себя хорошо, но будет оставаться на карантине дома в ближайшие дни, пишет regnum.ru.

Дзингаретти отметил, что свою работу от продолжит из дома, в удалённом режиме.