Лидер правящей партии Италии покидает свой пост

Среда, 22 Январь 2020 Италия Италия

Лидер правящей партии Италии покидает свой пост

Луиджи Ди Майо, лидер популистского «Движения 5 звезд», входящего в состав правящей коалиции Италии, покинет пост главы партии.

Об этом сообщают итальянские СМИ в среду, 22 января, со ссылкой на источники в «Движении».

Официально об этом решении может быть объявлено вечером в среду. Ди Майо на своей странице в Facebook написал, что намерен сообщить некоторые «важные вещи».

В последние два года под руководством Ди Майо популисты выиграли национальные выборы 2018 года и вошли в состав двух подряд правительств, однако за это время рейтинг партии снизился почти вдвое (с 33 до 17%), и «Движение» проиграло все местные выборы. Целый ряд депутатов и сенаторов от «Движения» покинули ряды партии из-за недовольства лидером, пишет regnum.ru.

Предполагается, что пост главы МИД Италии Ди Майо сохранит.

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