Ломбардо стал ассистентом Манчини в сборной Италии

Четверг, 14 Март 2019 Италия Италия

Ломбардо стал ассистентом Манчини в сборной Италии

Бывший футболист сборной Италии Аттилио Ломбардо стал техническим помощником главного тренера "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини.

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Ломбардо ранее входил в штаб Роберто Манчини в английском "Манчестер Сити" и турецком "Галатасарае", пишет РИА Новости.

Ломбардо – один из пяти итальянских игроков, побеждавших в чемпионате Италии с тремя разными командами – "Сампдорией", "Ювентусом" и "Лацио". На счету 53-летнего Ломбардо 18 матчей в футболке национальной команды.

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