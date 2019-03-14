Ломбардо стал ассистентом Манчини в сборной Италии

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Ломбардо ранее входил в штаб Роберто Манчини в английском "Манчестер Сити" и турецком "Галатасарае", пишет РИА Новости.

Ломбардо – один из пяти итальянских игроков, побеждавших в чемпионате Италии с тремя разными командами – "Сампдорией", "Ювентусом" и "Лацио". На счету 53-летнего Ломбардо 18 матчей в футболке национальной команды.