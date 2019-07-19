Льоренте может вернуться в Италию

Пятница, 19 Июль 2019 Италия Италия

Льоренте может вернуться в Италию

Испанский нападающий Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации источника, 34-летний Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, получил предложение от итальянского клуба «Фиорентина». Сообщается, что несмотря на истекший контракт с «Тоттенхэмом», команда Маурисио Почеттино может предложить испанцу остаться в Лондоне еще на один сезон.

Отметим, что Льоренте уже выступал в серии А. До игры в «Тоттенхэме» испанец в течение двух лет защищал цвета туринского «Ювентуса», пишет news.sportbox.ru.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Льоренте забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Тоттенхэм».

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