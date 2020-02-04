Лучшим футбольным тренером Италии стал Джан Пьеро Гасперини

Вторник, 04 Февраль 2020 Италия Италия

Лучшим футбольным тренером Италии стал Джан Пьеро Гасперини

Приз лучшему футбольному тренеру Италии выиграл Джан Пьеро Гасперини.

Лучшим тренером Италии сезона 2018/2019 годов был признал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, традиционный приз — «золотая скамейка» — был вручен ему на общем собрании тренеров в понедельник, 3 февраля.

Гасперини получил почти половину голосов — 22 из 49, пишет regnum.ru.

Второе и третье места заняли главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, а также Массимилиано Аллегри, возглавлявший в сезоне 2018/2019 годов «Ювентус».

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