Лучшим футбольным тренером Италии стал Джан Пьеро Гасперини

Лучшим тренером Италии сезона 2018/2019 годов был признал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, традиционный приз — «золотая скамейка» — был вручен ему на общем собрании тренеров в понедельник, 3 февраля.

Гасперини получил почти половину голосов — 22 из 49, пишет regnum.ru.

Второе и третье места заняли главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, а также Массимилиано Аллегри, возглавлявший в сезоне 2018/2019 годов «Ювентус».