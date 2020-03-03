Lufthansa отменяет рейсы в Италию

Речь идет о рейсах в Милан, Рим, Турин, Венецию и ряд других городов. Срок действия ограничения не указывается.

Ранее аналогичные решения приняли руководители ряда других западных авиакомпаний. Кроме того, власти некоторых стран ввели временный запрет на полёты в Италию, пишет regnum.ru.

По данным властей Италии на вечер 1 марта, в стране было выявлено 1694 случая коронавируса. 34 человека скончались, 83 — выздоровели. Больше всего случаев заболевания наблюдается в северных регионах — Ломбардии (Милан), а также Эмилье-Романье (Болонья) и Венето (Венеция). Предприниматели и министры говорят о значительном экономическом ущербе, прежде всего для сферы туризма.