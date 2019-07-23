«Макдоналдс» оскорбил итальянцев

Вторник, 23 Июль 2019 Италия Италия

«Макдоналдс» оскорбил итальянцев

В Австрии появились рекламные плакаты сети быстрого питания McDonald ́s, вызвавшие раздражение у проживающих там итальянцев.

Свое неудовольствие по поводу специфического плаката выразил и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, пишет газета Kronen Zeitung.

Реклама призывает попробовать новый сэндвич «для настоящих мампфиози». Последнее слово — это смешение «мафиози» с немецким глаголом «чавкать» (mampfen). Сальвини, выражая протест в своем микроблоге в Twitter, перепутал Австрию с Германией, отмечает газета.

«Сэндвич «Итальянское лето» в Германии: «для настоящих МАФИОЗИ» (игра со словом mampfen — чавкать). Все итальянцы мафиози? Какая печаль… Мы вернули гордость и достоинство, пути назад нет!» — написал Сальвини 21 июля.

Не только плакат, но и приложение McDonald ́s вызывают раздражение итальянцев уже несколько дней. Приложение отправило своим пользователям сообщение «эй, мафиози, попробуй наш новый бекон della Casa!», пишет euromag.ru.

За пределами Италии образ мафии до сих пор романтизируется, однако внутри страны эта преступная структура никаких восторгов не вызывает. Поэтому для итальянцев эта реклама, сравнивающая их с бандитами и убийцами, звучит оскорбительно, заключает Kronen Zeitung.

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