Макрон пообещал не закрывать границу с Италией

Пятница, 28 Февраль 2020 Италия Италия

Макрон пообещал не закрывать границу с Италией

Франция не будет закрывать границу с Италией, заявил в четверг, 27 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон.

Это заявление было сделано в Неаполе, где лидеры Франции и Италии проводят переговоры. Макрон в рамках своего визита встретился, в частности, с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и министром культуры Дарио Франческини.

Ранее закрыть франко-итальянскую границу из-за распространения коронавируса в Италии предложила французский политик Марин Ле Пен. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в свою очередь подверг эту инициативу резкой критике, пишет regnum.ru.

По данным властей на 18:00 местного времени четверга, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.

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