Манчини готов вызвать Балотелли в сборную Италии
Роберто Манчини заявил, что следит за нападающим "Марселя" Марио Балотелли и готов вызвать игрока в национальную команду, если он проявит себя в ближайшие два месяца.
Балотелли выступал за сборную Италии в 2010-2014 годах, однако затем на протяжении четырех лет не вызывался в национальную команду. В 2018 году Манчини возглавил "Скуадру Адзурру" и после перерыва вызвал Балотелли. Затем 28-летний форвард провел три матча за сборную, а с сентября прошлого года вновь не получал приглашений национальную команду, пишет РИА Новости.
Всего в активе Балотелли 36 матчей и 14 голов за сборную Италии, с которой он стал вице-чемпионом Европы в 2012 году.