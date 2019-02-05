Манчини готов вызвать Балотелли в сборную Италии

Вторник, 05 Февраль 2019 Италия Италия

Манчини готов вызвать Балотелли в сборную Италии

Роберто Манчини заявил, что следит за нападающим "Марселя" Марио Балотелли и готов вызвать игрока в национальную команду, если он проявит себя в ближайшие два месяца.

Балотелли выступал за сборную Италии в 2010-2014 годах, однако затем на протяжении четырех лет не вызывался в национальную команду. В 2018 году Манчини возглавил "Скуадру Адзурру" и после перерыва вызвал Балотелли. Затем 28-летний форвард провел три матча за сборную, а с сентября прошлого года вновь не получал приглашений национальную команду, пишет РИА Новости.

Всего в активе Балотелли 36 матчей и 14 голов за сборную Италии, с которой он стал вице-чемпионом Европы в 2012 году.

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