Манчини готов вызвать Балотелли в сборную Италии

Балотелли выступал за сборную Италии в 2010-2014 годах, однако затем на протяжении четырех лет не вызывался в национальную команду. В 2018 году Манчини возглавил "Скуадру Адзурру" и после перерыва вызвал Балотелли. Затем 28-летний форвард провел три матча за сборную, а с сентября прошлого года вновь не получал приглашений национальную команду, пишет РИА Новости.

Всего в активе Балотелли 36 матчей и 14 голов за сборную Италии, с которой он стал вице-чемпионом Европы в 2012 году.