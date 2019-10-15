Манчини продлил контракт со сборной Италии

По информации источника, 54-летний специалист выполнил условие об автоматическом продлении соглашения с национальной командой до 2022 года, когда вывел «скуадру адзурру» в финальную стадию чемпионата Европы-2020. Этот пункт был согласован между сторонами во время подписания контракта в прошлом году, пишет news.sportbox.ru.

Отмечается, что Манчини намерен работать со сборной Италии до чемпионата мира 2022 года в Катаре, так как полон энтузиазма и веры в новое поколение итальянских игроков.

Напомним, что «скуадра адзурра» под руководством Манчини досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2020, одержав семь побед из семи в квалификации и имея три игры в запасе. Это рекорд для сборной Италии в отборах на чемпионаты Европы.

15 октября сборная Италии сыграет с Лихтенштейном и в случае успеха повторит рекорд 81-летней давности, когда команда под руководством Витторио Поццо одержала девять побед подряд во всех соревнованиях.

Манчини возглавил команду в 2018 году после ухода из «Зенита».