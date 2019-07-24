Manolo Blahnik приобрел фабрику в Италии

Это первый производственный объект, полностью принадлежащий Manolo Blahnik. «Re Marcello является синонимом мастерства и исключительного качества в нашей отрасли, и мы рады, что смогли привести такого ценного партнера в семью, – говорит генеральный директор Manolo Blahnik и племянница основателя компании Кристина Бланик. – Это приобретение станет первым в нашем портфеле цехом и заводом-изготовителем, создающим большую творческую и оперативную гибкость для будущего нашего бизнеса».

Фабрика Re Marcello, первоначально носившая название Invitta, была основана в 1938 году и специализировалась на производстве обуви для детей, пишет profashion.ru.

После Второй мировой войны она расширила свой ассортимент за счет женской продукции. Штат производственной площадки насчитывает 77 человек.