Марко Белинелли оказывает финансовую помощь больницам в Италии

Среда, 18 Март 2020 Италия Италия

Марко Белинелли оказывает финансовую помощь больницам в Италии

Итальянский защитник «Сан-Антонио» Марко Белинелли оказывает финансовую помощь больницам в Болонье в борьбе с коронавирусом.

«С тех пор, как возникла эта чрезвычайная ситуация, я постоянно общаюсь со своей семьей и друзьями в Италии. Я знаю, насколько важна работа всех операторов сегодня. Я помогаю, насколько могу, в надежде на то, что в скором времени вернусь в Болонью и поблагодарю всех, кто сегодня находится на передовой. Я никогда так не гордился тем, что я итальянец», – передает слова Галлинари The San Antonio Express-News.

Число погибших от коронавируса в Италии превысило 2,5 тысячи человек, пишет sports.ru.

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