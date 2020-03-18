Марко Белинелли оказывает финансовую помощь больницам в Италии

«С тех пор, как возникла эта чрезвычайная ситуация, я постоянно общаюсь со своей семьей и друзьями в Италии. Я знаю, насколько важна работа всех операторов сегодня. Я помогаю, насколько могу, в надежде на то, что в скором времени вернусь в Болонью и поблагодарю всех, кто сегодня находится на передовой. Я никогда так не гордился тем, что я итальянец», – передает слова Галлинари The San Antonio Express-News.

Число погибших от коронавируса в Италии превысило 2,5 тысячи человек, пишет sports.ru.