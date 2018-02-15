Масленица в Италии

Автономный регион Сардиния 18 февраля 2018 года отмечает праздник «Масленица»: постсоветская диаспора, проживающая на территории этого автономного итальянского региона, благодаря инициативе Почетного консульства Республики Беларусь познакомит местных жителей с традиционными обрядами древнего праздника, символизирующего конец зимы и начало Великого поста.

Масленица пройдет с участием белорусских артистов: Владимир Гинько (аккордеон), Мария Кучинская (цимбалы), солистов Белорусского государственного академического заслуженного ансамбля «Хорошки». Белорусских артистов поддержат белорусские, русские и украинские участники праздника, которые живут на Сардинии.

В рамках мероприятия планируется проведение праздничного шествия по улицам района Марина в Кальяри в сопровождении музыки, песен и танцев. На празднике будут организованы народные забавы и игры с вручением призов и подарков, а также приготовление блинов для всех гостей мероприятия.

Праздник проводится при поддержке Фонда Сардинии и по инициативе Почетного консульства Республики Беларусь в Кальяри.

Проведение такого рода мероприятий стало хорошей традицией и способствует дальнейшему укреплению отношений между Сардинией и Республикой Беларусь: в 2017 году в рамках Года белорусской культуры на Сардинии были организованы более 10 мероприятий в Автономном регионе с участием более чем 180 белорусских артистов.

Начало 2018 года ознаменовали мероприятия, посвященные белорусской культуре: в январе месяце с большим успехом прошли два концерта артистов квартета «Music kvatro» из г. Бобруйска.

Организация праздника «Масленица» - это только начало богатого на события годового календаря мероприятий, где главными участниками станут белорусские артисты.