Масштабная забастовка в Италии

Четверг, 07 Март 2019 Италия Италия

Масштабная забастовка в Италии

Трудовые обязанности работники общественного транспорта не будут исполнять и 8 марта.

7 марта в Италии работники общественного транспорта устроят забастовку. Об этом говорится в Twitter-аккаунте департамента ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России.

«#Италия – 7-8 марта – общенациональная забастовка работников общественного транспорта», — отмечается в сообщении.

В средствах массовой информации пишут, что в четверг и пятницу в забастовках примут участие сотрудники всех видов транспорта – железнодорожного, наземного, подземного и воздушного. Персонал главного железнодорожного оператора страны Trenitalia будет бастовать с 21:00 7 марта до 21:00 8 марта, пишет sm-news.ru.

Сотрудники авиационных компаний остановят работу на период с 00:00 до 23:59 8 марта, железнодорожных компаний – с 00:00 до 21:00, а водители такси присоединятся к забастовке – с 8 в 22:00. Сотрудники Alitalia, в том числе пилоты и бортпроводники не будут работать 4 часа – с 10 до 14:00.

Туристам советуют спланировать альтернативные маршруты путешествий по Италии, пассажирам авиалайнеров рекомендуют уточнять статус своих рейсов заранее.

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