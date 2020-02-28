Мать Беллы Хадид вышла на подиум в Италии

Пятница, 28 Февраль 2020 Италия Италия

Мать Беллы Хадид вышла на подиум в Италии

Мать супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в показе итальянского люксового бренда Off-White сезона осень 2020. 

Снимки с модного шоу опубликованы в Instagram-аккаунте журнала Just Jared.

56-летняя Иоланда Хадид вышла на подиум в белом пиджаке с черным граффити, бюстгальтере в тон и прямых темно-синих брюках со стрелками. Ее образ был дополнен черными очками, массивным ожерельем и серьгами из разных металлов.

Белла Хадид, в свою очередь, представляла на шоу черное платье с плиссированной юбкой в пол, которая была украшена многослойной баской, соединенной с обрезанной наполовину ветровкой.

Мать супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в показе итальянского люксового бренда Off-White сезона осень 2020. Снимки с модного шоу опубликованы в Instagram-аккаунте журнала Just Jared.

56-летняя Иоланда Хадид вышла на подиум в белом пиджаке с черным граффити, бюстгальтере в тон и прямых темно-синих брюках со стрелками. Ее образ был дополнен черными очками, массивным ожерельем и серьгами из разных металлов.

Белла Хадид, в свою очередь, представляла на шоу черное платье с плиссированной юбкой в пол, которая была украшена многослойной баской, соединенной с обрезанной наполовину ветровкой.

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