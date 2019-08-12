Маттео Ренци предложил отложить досрочные выборы в Италии

В связи с разразившимся в Италии правительственным кризисом бывший премьер страны, сенатор Маттео Ренци выступил против проведения в ближайшие месяцы досрочных выборов и предложил создать в стране институциональное правительство. Об этом он заявил в интервью, напечатанном в воскресном номере Corriere della Sera.

Политик подчеркнул, что в данном правительстве не должно быть нынешнего председателя Совета министров Джузеппе Конте, а также вице-премьера и министра внутренних дел Маттео Сальвини.

В интервью он отметил, что для отказа от проведения голосования в ближайшее время существует три причины. Во-первых, прежде необходимо одобрить бюджетный закон, отыскав 23 миллиарда евро, чтобы избежать в следующем году повышения НДС с 22 до 25 процентов. Во-вторых, получив вотум недоверия в парламенте, Конте и Сальвини не могут быть «гарантами проведения выборов», пишет pnp.ru.

Как сообщает телеканал RaiNews24, Демократическая партия намерена на конференции руководителей партийных групп в сенате, которая назначена на понедельник, выступить с предложением включить первым пунктом повестки дня предстоящего заседания верхней палаты парламента голосование по представленной две недели назад резолюции о недоверии Сальвини, и только после этого выносить вотум недоверия Конте.

Третьей причиной отказа от досрочных выборов, указал Ренци, является необходимость довести до логического конца конституционную реформу по сокращению парламента на 345 мест, предложенную «Движением 5 звезд», несмотря на её «ограниченный и демагогоческий характер».

О необходимости сначала сократить количество парламентариев и только потом идти на досрочные выборы первым заявил вице-премьер и политический лидер «пятизвездочников» Луиджи Ди Майо. Итальянские СМИ обращают внимание на то, что против проведения «немедленных выборов» в субботу выступил и один из основателей Д5З и гарант «движения» Беппе Грилло.

В ответ на это Маттео Сальвини написал в воскресенье в Twitter: «Интриги, подковёрные игры, технические или целевые правительства не остановят желание итальянцев наконец-то иметь сильное, открытое и свободное правительство, способное вернуть Италия, которая говорит «да», к росту».