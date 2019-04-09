MBG Wine получила Звезду Италии

5 апреля на торжественном вечере в Посольстве Италии в Москве посол Итальянской республики в России Паскуале Терраччано наградил председателя совета директоров компании MBG Wine Ирину Фомину орденом Звезды Италии (итал. Ordine della Stella d'Italia) степени Великий Офицер.

Эта награда выдается личным указом президента Итальянской республики Серджо Маттарелла. Ей отмечаются граждане Италии и иностранных государств за выдающиеся заслуги в области экономики, литературы, искусства, благотворительной и общественной деятельности, пишет euromag.ru.

В своей благодарственной речи Ирина Фомина отметила, что для нее большая честь получить столь высокую награду. Российскими кавалерами Ордена Звезды Италии степени Великий Офицер также являются дирижер Валерий Гергиев и режиссер Юрий Любимов.

Также Звезду Италии некоторое время назад вручили дирижеру Валерию Гергиеву.