Мэр города в Италии решил заплатить штраф шестью мешками монет

Вторник, 12 Ноябрь 2019 Италия Италия

Мэр города в Италии решил заплатить штраф шестью мешками монет

Штраф государству решил выплатить монетами номиналом в один евроцент мэр итальянского города Маленьо в провинции Брешиа.

Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба мэрии города в Facebook.

Штраф в размере 1101,36 евро был назначен мэрии города из-за 20-дневной просрочки в финансовой отчётности по налоговым отчислениям. Мэр города Паоло Эрба устроил своеобразную акцию протеста, наполнив мешки из холстины монетами номинальной стоимостью в один евроцент на сумму штрафа, пишет regnum.ru.

Всего у мэра получилось собрать шесть мешков монет общим весом 168 килограмм. После этого мэр пригласил чиновников лично приехать в город и забрать деньги. Эрба пояснил, что хочет, чтобы чиновники из министерства приехали и посмотрели, с какими сложностями приходится сталкиваться при управлении небольшим провинциальным городом.

Мэр города Маленьо, в котором проживает около 2000 человек заявил, что не может согласиться с наказанием, поскольку в городе не хватает квалифицированного персонала, а бухгалтер физически не в состоянии в одиночку вести учёт.

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