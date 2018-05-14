Меркель вручили награду за помощь беженцам
В итальянском городе Ассизи канцлеру Германии Ангеле Меркель вручили «Лампаду мира» Святого Франциска за усилия по поддержанию мира и за помощь беженцам.
«Лампада мира» - награда ордена францисканцев. Ранее эту награду получали Далай-лама, польский президент Лех Валенса и последний лидер СССР Михаил Горбачев.
На церемонии в городе в центральной области Умбрия, считающемся родиной святого Франциска Ассизского, Меркель приветствовали глава итальянского правительства Паоло Джентилони, бывший премьер Италии Романо Проди и президент Колумбии, лауреат нобелевский премии мира Хуан Мануэль Сантос, удостоенный религиозной награды в 2016 году, сообщает «РИА Новости».
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!