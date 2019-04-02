Мэру итальянского Турина прислали конверт с бомбой

Подозрительную корреспонденцию доставили в местную администрацию. Служащие заподозрили неладное и обратились в полицию. Прибывшие саперы просканировали содержимое конверта. Выяснилось, что внутри находятся порошок, батарейки и взрыватель. Бомбу обезвредили, пишет rg.ru.

По версии следствия, самодельное взрывное устройство отправили местные анархисты, которые крайне довольны действиями полиции. Накануне стражи порядка закрыли один из так называемых "социальных центров", где проводили свои собрания анархисты.

"Если кто-то хочет меня напугать, он крупно ошибается", - заявила градоначальница Кьяра Аппендино.