Мессы с участием прихожан возобновятся в Италии 18 мая

Соответствующей договоренности достигли в четверг, 7 мая, представители правительства страны и конференции католических епископов.

Договоренности предполагают, что в храмах должны быть приняты меры санитарной безопасности (в том числе обеспечена социальная дистанция), помещения будут дезинфицированы. Настоятелей небольших храмов просят по возможности проводить мессы на открытом воздухе, пишет regnum.ru.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 6 мая, умерли 29 684 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 369. Днем ранее показатель увеличился на 236. Выздоровели 93 245 человек, за день этот показатель увеличился на рекордные 8014 (днем ранее — на 2352). Число подтвержденных носителей увеличилось на 1444 (днем ранее — на 1075). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 214 457. В настоящее время заражены 91 528 человек — на 6861 (еще один рекорд) меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже вторую неделю.